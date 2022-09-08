Президент Росії Володимир Путін заявив, що наступного тижня він особисто зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Узбекистані.

Про це йдеться у виданні The New York Times.

У середу, 7 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що очікує особистої зустрічі наступного тижня з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка може допомогти Кремлю розширити відносини з країною, яку він назвав “стабільним та надійним” партнером.

Під час виступу на економічній конференції у Владивостоці Володимир Путін сказав, що сподівається побачити президента Китаю Сі Цзіньпіна найближчим часом в Узбекистані – 15 і 16 вересня.

Офіційні особи Китаю не підтвердили відразу, що президент Сі Цзіньпін поїде до Узбекистану на зустріч Шанхайської організації співробітництва, групи восьми країн, до якої також входять Індія, Пакистан і чотири країни Центральної Азії. Натомість посол Росії в Китаї назвав заплановане засідання “першим повноцінним самітом лідерів під час пандемії”.

Припинення економічних зв’язків із західними країнами після вторгнення РФ в Україну спонукає Росію до швидкої переорієнтації її економіки на Азію, передусім на Китай, що робить будь-яку зустріч з Сі Цзіньпіном особливо важливою.

Хоча Пекін не заявив про підтримку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, він повторив тезу Кремля, назвавши Сполучені Штати “головним приводом” для конфлікту.

Крім того, Китай надав Росії вкрай необхідну економічну підтримку як постачальник всього необхідно: від автомобілів до смартфонів у той час, коли європейські та американські компанії виходять з російського ринку, зокрема як покупці російських енергоносіїв, які більше не мають попиту на Заході.

На економічній конференції в середу також обговорювався проєкт будівництва запропонованого трубопроводу до Китаю, який буде забезпечуватися природним газом із сибірських родовищ, який раніше призначався для європейських країн.

Також Путін повідомив, що Москва і Пекін узгодили основні параметри нового трубопроводу, і що він планує окрему зустріч в Узбекистані з Сі Цзіньпіном і президентом Монголії, країни, через яку буде проходити запропонований трубопровід.

“Наші китайські друзі – складні перемовники. Проте вони стабільні та надійні партнери, а ринок – грандіозний.”, – зазначив Путін. Також він додав, що Москва і Пекін погодилися платити за російський газ у своїх валютах.

Росія, зі свого боку, запропонувала геополітичну підтримку Китаю, зокрема у питанні щодо ескалації напруженості навколо Тайваню. Варто зазначити, що цього місяця РФ прийняла китайські війська для навчань на далекому сході Росії.

У виданні The New York Times зауважили, що особиста зустріч між Путіним і Сі Цзіньпіном, який не покидав Китай від початку пандемії коронавірусу, може стати додатковим символом китайсько-російського альянсу, який протистоїть світовому порядку під проводом Заходу.

“Цей саміт обіцяє бути цікавим, оскільки це буде перший повноцінний саміт за час пандемії”, — заявив посол Росії в Китаї Андрій Денисов.