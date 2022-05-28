Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Зазначається, що президент країни-агресора провів телефонну розмову з лідерами Франції та Німеччини – Емманюелем Макроном та Олафом Шольцем.
Під час розмови Путін заявив, що Росія готова “допомогти” знайти варіанти безперешкодного експорту українського зерна з чорноморських портів.
Слід зауважити, що РФ та Україна постачають майже третину світового ринку зерна. Зокрема, Росія є ключовим експортером добрив, а Україна – основним експортером олії та кукурудзи.
Нагадаємо, раніше Путін у розмові з лідерами Італії та Австрії повідомляв, що РФ готова збільшити експорт добрив і сільськогосподарської продукції, якщо проти неї будуть зняті санкції.
- Раніше у Пентагоні пояснили причини просування військ РФ на Донбасі.
- Також повідомлялося, що РФ готова обговорювати обмін полоненими.