Під час телефонної розмови з лідерами Німеччини та Франції Володимир Путін заявив, що Росія готова обговорювати розблокування українських портів.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що президент країни-агресора провів телефонну розмову з лідерами Франції та Німеччини – Емманюелем Макроном та Олафом Шольцем.

Під час розмови Путін заявив, що Росія готова “допомогти” знайти варіанти безперешкодного експорту українського зерна з чорноморських портів.

Слід зауважити, що РФ та Україна постачають майже третину світового ринку зерна. Зокрема, Росія є ключовим експортером добрив, а Україна – основним експортером олії та кукурудзи.

Нагадаємо, раніше Путін у розмові з лідерами Італії та Австрії повідомляв, що РФ готова збільшити експорт добрив і сільськогосподарської продукції, якщо проти неї будуть зняті санкції.