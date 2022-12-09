Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росії необхідно було раніше розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну, так звану "спецоперацію", проте країна розраховувала на Мінські домовленості.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

“Росія мала раніше розпочинати “спецоперацію” в Україні, але розраховувала домовитися в межах “Мінських угод”, – заявив Путін. А також додав, що сенс “Мінських домовленостей” полягав у тому, щоб озброїти Україну.

Крім того, Путін заявив, що процес врегулювання з Україною буде непростим і потребуватиме “певного” часу.

“Що стосується тривалості процесу “СВО” – я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, “СВО” йде своєю чергою, там все стабільно у нас, ніяких там питань та проблем сьогодні немає “, – запевнив президент РФ. А також наголосив, що немає жодних факторів для нової хвилі мобілізації у Росії.

Також під час своєї промови Путін прокоментував тему ядерної зброї й заявив, що ядерна стратегія РФ передбачає відповідь на зустрічний удар.

“Коли наша система фіксує пуск ракет у бік Російської Федерації, у повітрі опиняються сотні наших ракет, зупинити їх неможливо. Це серйозний стримувальний фактор”, – сказав російський диктатор.

Раніше експерти ISW, проаналізувавши заяви російського лідера Володимира Путіна на зустрічі з Радою президента РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РГП), дійшли висновку, що очільник Кремля створює умови для тривалої війни проти України.

Під час зустрічі Путін зазначив, що “спецоперація” в Україні може бути “тривалим процесом”, а отримання нової території є вагомим результатом цього процесу для Росії.

Путін порівнював себе з російським царем Петром I, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке також воював Петро I.

“Таке звернення до російської імперської історії чітко описує поточні цілі Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін змушує російську внутрішню аудиторію очікувати затяжну, виснажливу війну в Україні, яка продовжує прагнути завоювання додаткових українських територій”, — наголосили експерти.

У російських пропагандистських ЗМІ позитивно зреагували на заяви Путіна.

Експерти додали, що вже раніше зазначали: Кремль встановлює інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа, після жахливих невдач російських військ у забезпеченні та утриманні своїх основних цілей.