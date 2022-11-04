Російський президент Володимир Путін заявив, що його держава нібито "з повагою ставиться до українського народу". Натомість, за його словами, винними в російсько-українській війні є "друзі Україні", котрі зробили її буцімто "небезпечною для Росії".

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.

Путін сказав, що “ситуацію в Україні її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для Росії й самовбивчою для українського народу”.

На його думку, це “видно за характером бойових дій”. Йому “просто дивно, що там відбувається”.

Він зауважив, що “українців наче й не існує”, адже їх кидають на війну “як у топку”. Як вважає російський диктатор, “саме Україна та український народ є головною жертвою навмисного розгону ненависті до росіян та до Росії”.

Володимир Путін також сказав, що росіяни “з теплотою” ставляться до українців. Однак, саме російські війська завдають ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України, залишаючи її без тепла, світла та води.

“У Росії все навпаки. Ми завжди з повагою і тепло ставилися і ставимося до українського народу, так було і є, попри сьогоднішнє трагічне протистояння”, — зазначив Путін.