Путін заявив, що Росія готова вести переговори щодо України

Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова вести переговори з усіма сторонами, залученими у війну в Україні, проте "Київ і його західні сторонники відмовилися брати участь у переговорах".

Про це повідомляє Reuters.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого спровокувало найбільш смертоносний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та найбільше протистояння між Москвою та Заходом з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року.

Поки що війні не видно кінця.

Кремль заявляє, що буде боротися, доки не буде досягнуто всіх його цілей, тоді як Київ заявляє, що не заспокоїться, доки кожен російський солдат не буде вигнаний з усієї території України, включаючи Крим, який Росія анексувала в 2014 році.

Ми готові вести переговори з усіма зацікавленими сторонами про прийнятні рішення, але це залежить від них – не ми відмовляємося від переговорів, а вони, – сказав Путін.

Директор ЦРУ Вільям Бернс раніше зазначив, що хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще не серйозно налаштована на справжні переговори про припинення війни.

Радник президента України Володимира Зеленського заявив, що Путіну потрібно повернутися до реальності і визнати, що це Росія не хоче ніяких переговорів.

Росія напала на Україну і вбиває громадян, – написав Подоляк у Twitter. Росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності.

Путін сказав, що Росія діє в “правильному напрямку” в Україні, оскільки Захід на чолі зі Сполученими Штатами намагається розколоти Росію.

Відповідаючи на запитання, чи наближається геополітичний конфлікт із Заходом до небезпечного рівня, Путін відповів: “Я не думаю, що це настільки небезпечно”.

У своїх намаганнях дотримуватись загальної російської пропаганди, російський лідер також заявив, що Захід почав конфлікт в Україні в 2014 році, скинувши проросійського президента під час протестів Майдану.

Невдовзі після цієї революції Росія анексувала Крим в України, і підтримувані Росією сепаратистські сили почали битися зі збройними силами України на сході України.

Путін називає війну в Україні, “переломним моментом”, коли “Москва нарешті протистоїть західному блоку”, який, за його словами, “намагався знищити Росію після розпаду Радянського Союзу в 1991 році”. Окрім цього, він сказав, що переважна більшість її народу єдині в бажанні її захистити.

Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові віддати все заради інтересів Батьківщини, — для мене тут немає нічого незвичайного, – сказав Путін.

Раніше 22 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що Росія хоче покласти край війні в Україні і що це неминуче потребуватиме “дипломатичного вирішення”.

Водночас президент України Володимир Зеленський визнав, що переговори з РФ цілком можливі, проте, не “з нацистською”, адже зараз агресор готовий сприймати світ лише у своєму викривленому розумінні.

Тоді як 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню був би “повністю безглуздим у нинішньому контексті”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може спробувати фальшиво зупинити війну в Україні, що не призведе до міцного миру, а лише “дозволить російським військам перегрупуватися і знову атакувати Україну”.

Володимир Зеленський протягом місяців війни неодноразово заявляв, що Україна готова до дипломатичних переговорів з росіянами. Але на початку жовтня він підписав указ, що виключає будь-які переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Цей указ став відповіддю на самопроголошену РФ анексію територій на сході та півдні України після фіктивних референдумів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відверне увагу українців від фронту на сході та півдні України.

Вона додала, що кампанія РФ проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.