22 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що Росія хоче покласти край війні в Україні і що це неминуче потребуватиме "дипломатичного вирішення".

Про це повідомляє Reuters.

Путін зробив коментарі через день після того, як президент США Джо Байден прийняв президента України Володимира Зеленського в Білому домі та пообіцяв йому продовжувати “непохитну підтримку США”.

Наша мета — не розкрутити маховик військового конфлікту, а, навпаки, припинити цю війну, – сказав Путін. Ми будемо прагнути покласти цьому кінець, і, звичайно, чим швидше, тим краще”.

Водночас речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін “не продемонстрував абсолютно ніяких ознак того, що він готовий вести переговори” про припинення повномасштабної війни, яка почалася, коли Москва ввела війська в Україну 24 лютого.

Швидше навпаки, – пояснив Кірбі журналістам під час онлайн-брифінгу. Все, що він (Путін) робить на землі і в повітрі, говорить про людину, яка хоче продовжувати насилля над українським народом та ескалувати війну”.

Він наголосив, що Байден був відкритий до переговорів з Путіним, але лише після того, як російський лідер “покаже серйозне ставлення до цього питання” і після консультацій з Україною та союзниками США.

Росія наполегливо заявляла, що відкрита до переговорів, але Україна та її союзники підозрюють, що Москва намагається виграти час після серії поразок і відступів російських військ, які змінили імпульс 10-місячної війни на користь Києва.

Я багато разів говорив: активізація бойових дій призводить до невиправданих втрат, – сказав Путін журналістам. Всі збройні конфлікти так чи інакше закінчуються якимись переговорами на дипломатичному шляху, – додав він. Рано чи пізно будь-які сторони в стані конфлікту сідають і домовляються. Чим швидше це усвідомлять ті, хто проти нас, тим краще. Ми ніколи від цього не відмовлялися”.

Одначе, російський лідер применшив значення системи ППО Patriot, яку Байден погодився поставити Києві, заявивши, що Росія “знайде спосіб їй протистояти”.

Також Путін сказав, що обмеження ціни на російську нафту західними країнами, спрямоване на блокування її здатності фінансувати війну, не завдасть шкоди російській економіці. Наступного тижня він зобов’язався підписати указ, який викладе відповідь РФ.

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.

Своєю чергою, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.

Ви ніколи не залишитеся наодинці.. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого, — наголосив він.

Окрім цього, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу “надзвичайним”, заявивши, що боротьба країни з російською агресією “довела, що це є дійсно хорошою інвестицією для Сполучених Штатів”.

Згодом речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. На думку Пєскова, ця поїздка не передбачає нічого хорошого для України.

Зауважимо, що 21 грудня російський президент Володимир Путін підтримав план щодо збільшення чисельності збройних сил РФ більш ніж на 30%, оскільки, за його словами, Москва “повинна взяти уроки та розв’язати проблеми, які вона має” в Україні.