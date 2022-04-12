На спільній пресконференції із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком, президент РФ Путін заявив, що після зустрічі переговорної групи у Стамбулі та наслідків блокування російськими військами українських міст, перемовини з Україною "зайшли у глухий кут".

Про це повідомляє “Інтерфакс“.

Він зазначив, що Україна та РФ вийшли на певний рівень домовленостей під час переговорів у Стамбулі, але українська сторона відійшла від них.

“Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона вимагає собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу. Потім, як бачили, були наші дії зі створення умов для продовження договірного процесу. Натомість ми зіткнулися з провокацією у Бучі і, що найголовніше, українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі”, – заявив очільник країни-агресора.

За його словами, йдеться про те, що “тепер вимога безпеки одна, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей”.

“Тобто, знову ситуація повертається у глухий кут”, – пояснив він.

Водночас він зауважив, що йому повідомили про внесені зміни українською стороною, проте очільник Кремля про них ще знає.

Своєю чергою, в Офісі Президента України це назвали публічним тиском на переговорний процес та наголосили, що переговори тривають онлайн.