Про це повідомляє “Інтерфакс“.
Він зазначив, що Україна та РФ вийшли на певний рівень домовленостей під час переговорів у Стамбулі, але українська сторона відійшла від них.
“Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона вимагає собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу. Потім, як бачили, були наші дії зі створення умов для продовження договірного процесу. Натомість ми зіткнулися з провокацією у Бучі і, що найголовніше, українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі”, – заявив очільник країни-агресора.
За його словами, йдеться про те, що “тепер вимога безпеки одна, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей”.
“Тобто, знову ситуація повертається у глухий кут”, – пояснив він.
Водночас він зауважив, що йому повідомили про внесені зміни українською стороною, проте очільник Кремля про них ще знає.
Своєю чергою, в Офісі Президента України це назвали публічним тиском на переговорний процес та наголосили, що переговори тривають онлайн.
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