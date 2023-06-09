Президент Росії Володимир Путін заявив у п’ятницю, що Москва розмістить частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі наступного місяця. Цей крок білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала спробою шантажувати Захід.

Джерело: AP news

Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що роботи зі створення об’єктів для ядерної зброї будуть завершені до 7-8 липня, після чого її перемістять на територію Білорусі.

“Все йде за планом, – сказав Путін у телевізійному виступі, приймаючи Лукашенка у своїй резиденції в Сочі. – 7-8 липня буде завершено підготовку відповідних об’єктів, і ми негайно розпочнемо роботу з розміщення цієї зброї на вашій території”.

Росія не повідомила, скільки ядерної зброї відправить до Білорусі. Уряд США вважає, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, включаючи бомби, які можна перевозити літаками, боєголовки для ракет малої дальності та артилерійські снаряди.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська засудила цей крок.

“Путін і його маріонетка Лукашенко планують розмістити ядерну зброю в Білорусі безпосередньо перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні, – сказала Тихановська. – Це грубий шантаж, спроба змусити Європу відступити, але ми не можемо дозволити диктаторам ухилятися від покарання за ядерний шантаж”.