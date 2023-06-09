Джерело: AP news
Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що роботи зі створення об’єктів для ядерної зброї будуть завершені до 7-8 липня, після чого її перемістять на територію Білорусі.
“Все йде за планом, – сказав Путін у телевізійному виступі, приймаючи Лукашенка у своїй резиденції в Сочі. – 7-8 липня буде завершено підготовку відповідних об’єктів, і ми негайно розпочнемо роботу з розміщення цієї зброї на вашій території”.
Росія не повідомила, скільки ядерної зброї відправить до Білорусі. Уряд США вважає, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, включаючи бомби, які можна перевозити літаками, боєголовки для ракет малої дальності та артилерійські снаряди.
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська засудила цей крок.
“Путін і його маріонетка Лукашенко планують розмістити ядерну зброю в Білорусі безпосередньо перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні, – сказала Тихановська. – Це грубий шантаж, спроба змусити Європу відступити, але ми не можемо дозволити диктаторам ухилятися від покарання за ядерний шантаж”.
- Адміністрація президента США Джо Байдена прагне залучити Росію до переговорів для обговорення контролю над ядерною зброєю після того, як президент Володимир Путін зупинив участь Росії в угоді на початку 2023 року.