7 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що його армія "може воювати" в Україні протягом тривалого часу, водночас знову вдався до ядерної риторики.

Про це повідомляє Reuters.

Так, за його словами, війна може бути “тривалим процесом”.

На телевізійному засіданні його Ради з прав людини, на якому домінувала тема війни, Путін сказав, що росіяни “захищатимуться всіма наявними засобами”, заявивши, що Росія розглядається на Заході як “країна другого сорту, яка не має право на існування взагалі”.

На переконання господаря Кремля, ризик ядерної війни зростає, проте, одразу зауважив, що РФ “розглядає свій арсенал як засіб для помсти”, а не для того, щоб завдати удару першою.

Ми не зійшли з розуму, ми розуміємо, що таке ядерна зброя, – сказав Путін. Ми маємо ці засоби в більш просунутій і сучасній формі, ніж будь-яка інша ядерна країна… Але ми не збираємося бігати по всьому світу, розмахуючи цією зброєю, як бритвою.

Також російський лідер запевнив, що на цей момент немає підстав для другої мобілізації, після призову щонайменше 300 000 резервістів у вересні та жовтні. Він заявив, що 150 000 мобілізованих вже відправили в Україну: 77 000 у бойові частини, а інші – в оборонні функції. Решта 150 000 все ще перебувають у навчальних центрах на території РФ.

Путін рідко обговорював ймовірну тривалість війни, хоча в липні він хвалився, що “Росія тільки починає”.

Відтоді Росія значно відступила під натиском українського контрнаступу, але Путін заявив, що не шкодує про початок війни, яка є найбільш руйнівною для Європи з часів Другої світової війни.

Варто зауважити, нещодавно у матеріалі CNN наголосили, що звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині РФ, знову, через дев’ять місяців, розворушило гарячкове питання про ескалацію війни. Ці удари є серйозним порушенням припущень Москви про те, що вона може захистити свої глибини, з яких її стратегічні бомбардувальники спричиняли бійню по всій Україні відносно безкарно.