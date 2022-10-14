Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки що військові країни-агресора не планують наступні масовані ракетні удари по Україні. Мовляв, зараз вони мають "інші завдання".

Про це він заявив на своїй пресконференції в Астані.

“Зараз нема потреби в масованих ударах [по Україні]. Зараз інші завдання стоять”, — заявив президент РФ, зауваживши, що з 29 об’єктів, по яких, за його даними, били окупанти, 7 не було уражено – тому по них б’ють росіяни зараз, щоб “добрати” необхідну кількість.

“Немає потреби в масованих ударах. У всякому разі зараз, поки що. Ну а там видно буде!” – сказав Путін.

Також за його словами, росіяни нібито не ставлять перед собою завдання знищити Україну: “Ні, звичайно”, — додав диктатор.

У такий спосіб він відповів на питання, “чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава”. Водночас Путін ствердив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам “довелося зайти й відкрити воду”.

На його думку, “перемога Росії стане поразкою НАТО”, а “поразка України” — це буцімто питання “понять, юридичної техніки, кожен може розуміти по-різному”.

Під час виступу він розповів, що лінія зіткнення з Україною складає 1,1 тисячі кілометрів й охороняти її лише контрактниками неможливо. Нібито тому у РФ “змушені” були оголосити мобілізацію.