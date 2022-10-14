Про це він заявив на своїй пресконференції в Астані.
“Зараз нема потреби в масованих ударах [по Україні]. Зараз інші завдання стоять”, — заявив президент РФ, зауваживши, що з 29 об’єктів, по яких, за його даними, били окупанти, 7 не було уражено – тому по них б’ють росіяни зараз, щоб “добрати” необхідну кількість.
“Немає потреби в масованих ударах. У всякому разі зараз, поки що. Ну а там видно буде!” – сказав Путін.
Також за його словами, росіяни нібито не ставлять перед собою завдання знищити Україну: “Ні, звичайно”, — додав диктатор.
У такий спосіб він відповів на питання, “чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава”. Водночас Путін ствердив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам “довелося зайти й відкрити воду”.
На його думку, “перемога Росії стане поразкою НАТО”, а “поразка України” — це буцімто питання “понять, юридичної техніки, кожен може розуміти по-різному”.
Під час виступу він розповів, що лінія зіткнення з Україною складає 1,1 тисячі кілометрів й охороняти її лише контрактниками неможливо. Нібито тому у РФ “змушені” були оголосити мобілізацію.
- Коли цього тижня президент Росії Володимир Путін завдав ракетних ударів по українських містах та критично важливій інфраструктурі, цей крок, здавалося, приніс йому відтермінування критики від прихильників жорсткої лінії, які вимагали більш рішучих дій від Кремля. Однак деякі бізнес-еліти Росії почуваються виснаженими та пригніченими на тлі очікування погіршення економічної ситуації.
- Якщо Україну приймуть до військового альянсу НАТО під керівництвом США, то війна в Україні “гарантовано переросте у Третю світову війну”, заявив у четвер представник Ради безпеки Росії.
- Колишній посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт сказав, що масовані обстріли міст України останніми днями “відкрили ще одну жалюгідну сторінку в агресії Росії”. На його думку, росіяни досягли “безпрецедентного стану слабкості та безглуздя”.