Президент Росії Володимир Путін нагадав про те, що республіки, залишаючи СРСР, тягли за собою історичні російські території.

Про це він заявив в рамках документального проєкту “Росія. Кремль. Путін”, фрагмент якого був показаний на телеканалі “Росія-1”.

За словами Путіна, в Росії зараз стабільна внутрішньополітична ситуація.

“Але є й інші речі, пов’язані з нашим суверенітетом. При створенні Радянського Союзу в договорі було прописано право виходу. А оскільки не була прописана процедура, то виникає питання: якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала свій багаж – величезну кількість російських земель, традиційних російських історичних територій – вирішила вийти зі складу Радянського Союзу … Ну хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла і не тягла б за собою подарунки від російського народу. Нічого цього не було прописано”, – сказав Путін.

Він вважає правильним, що зараз в Росії приймаються поправки до діючої Конституції.