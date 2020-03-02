Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не збирається ні з ким воювати, а навпаки створює ситуацію, яка виключає у інших країн навіть намір розв'язати з Москвою збройний конфлікт.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

“Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію в сфері оборони, щоб нікому в голову не прийшло воювати з нами”, – сказав Путін.

При цьому він підкреслив, що за розміром оборонного бюджету Росія знаходиться на сьомому місці в світі, поступаючись за цим показником США, Китаю, Саудівської Аравії, Великобританії, Франції та Японії.

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“Більш того, наші витрати з року в рік скорочуються, – додав він. – А витрати інших країн ростуть”, – сказав Володимир Путін.

“Ми вперше створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає в світі. Тепер вони [інші країни] наздоганяють нас. Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи”, – заявив Путін.