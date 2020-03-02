Про це повідомляє агентство ТАСС.
“Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію в сфері оборони, щоб нікому в голову не прийшло воювати з нами”, – сказав Путін.
При цьому він підкреслив, що за розміром оборонного бюджету Росія знаходиться на сьомому місці в світі, поступаючись за цим показником США, Китаю, Саудівської Аравії, Великобританії, Франції та Японії.
“Більш того, наші витрати з року в рік скорочуються, – додав він. – А витрати інших країн ростуть”, – сказав Володимир Путін.
“Ми вперше створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає в світі. Тепер вони [інші країни] наздоганяють нас. Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи”, – заявив Путін.
- Раніше повідомлялося, що президенти Росії й Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган домовилися про зустріч найближчим часом для обговорення ситуації в Сирії.