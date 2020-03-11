Про це Путін заявив в інтерв’ю російському агентству “ТАСС”.
Уточнюється, що президент Росії мав на увазі санкції, що накладаються на фірми, пов’язані з будівництвом газопроводу “Північний потік – 2”.
“Самі (США – Ред.) не хочуть їм (Україні – Ред.) гроші давати”, – сказав Путін.
На його думку, Вашингтон бажає зберегти транзит газу через територію України в Європу, а тому вводить санкції проти “Північного потоку-2”, який повинен забезпечити доставку газу в обхід України.
У той же час, Путін розповів, що Росія все одно зацікавлена в продовженні газового транзиту через Україну, хоча і “в менших обсягах”.
Президент заявив, що після укладення між Україною та Росією транзитної угоди США не скасовують санкції проти “Північного потоку-2”, щоб “забезпечити конкурентні переваги американському газу”.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.