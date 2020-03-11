Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати хочуть забезпечити існування України за рахунок транзитних поставок енергоносіїв з Росії.

Про це Путін заявив в інтерв’ю російському агентству “ТАСС”.

Уточнюється, що президент Росії мав на увазі санкції, що накладаються на фірми, пов’язані з будівництвом газопроводу “Північний потік – 2”.

“Самі (США – Ред.) не хочуть їм (Україні – Ред.) гроші давати”, – сказав Путін.

На його думку, Вашингтон бажає зберегти транзит газу через територію України в Європу, а тому вводить санкції проти “Північного потоку-2”, який повинен забезпечити доставку газу в обхід України.

У той же час, Путін розповів, що Росія все одно зацікавлена ​​в продовженні газового транзиту через Україну, хоча і “в менших обсягах”.

Президент заявив, що після укладення між Україною та Росією транзитної угоди США не скасовують санкції проти “Північного потоку-2”, щоб “забезпечити конкурентні переваги американському газу”.