Путін заявив, що затримання «вагнерівців» у Мінську — спільна операція спецслужб України й США

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Росія 24”.

“Це акція спецслужб. Людей, про яких ви сказали, втемну використали, для того, щоб перемістити на територію Білорусії, поставити перед ними абсолютно легальні цілі, вони повинні були, як їм сказали, виїхати в третю країну, в Латинську Америку, на Близький Схід, просто для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусії й представили в якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності”, – сказав Путін.

За його словами, “російські прикордонники їх не випускали, але їх вивезли за підробленими документами”.

“Операція ця українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, навіть не приховують тепер це”, – додав президент РФ.

Зазначимо, що раніше журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією джерел, ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора понад рік тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

Група складалась з 33 осіб, серед них були 28 бойовиків, яких мали затримати. 9 з них були громадянами України, 11 значились у базі “Миротворця”.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець. Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ, що призвело до провалу.