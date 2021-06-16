Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення на адресу його країни щодо причетності до гучних кібератак на території США. Натомість він переконував у тому, що США вчиняє кіберзлочини частіше.

Про це йшлося на пресконференціях лідерів, що відбулися за підсумками їхньої зустрічі в Женеві.

Обидва президенти на брифінгах підтвердили, що розмовляли про питання кібербезпеки. Путін сповістив, що є домовленість розпочати співпрацю щодо протидії кібератакам.

Водночас російський лідер у своєму виступі намагався применшити роль Росії в проблемі кібератак.

“З американських джерел випливає, що найбільша кількість кібератак у світі скоюють з кіберпростору США. На другому місці Канада, далі дві латиноамериканські країни, потім Велика Британія. Росії у цьому переліку країн не значиться”, — сказав Володимир Путін.

Путін також навів дані, відповідно до яких торік США надіслали РФ 10 запитів щодо кібератак на об’єкти в США і 2 цього року. Йдеться про кібератаки, які, як припускають в США, скоїли з кіберпростору Росії. Водночас аналогічних звернень, каже російський президент, було в рази більше.

“На всі з них і цьогоріч, і торік наші колеги отримали вичерпні відповіді. Своєю чергою Росія скерувала до США торік 45 таких запитів, цьогоріч 35. Жодної відповіді ми не отримали. Це свідчить про те, що нам є над чим працювати”, — переконує Путін.

Коментуючи конкретний приклад — кібератаку на Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів — Путін заявив наступне:

“Ну до чого тут державні органи Росії? Ми стикаємося з такими ж загрозами”.

Раніше президент США Джо Байден прямо заявив, що Вашингтон має вагомі причини вважати, що за кібератакою на енергетичну компанію Colonial Pipeline стоять “хакери, котрі проживають у Росії”.

На брифінгу Байден також підтвердив, що є домовленість про консультації на експертному рівні. Американський лідер зазначив, що обидві країни домовилися серйозніше ставитися до атак на об’єкти критичної інфраструктури.

“Певні критично важливі інфраструктури мають бути закритими для кібератак або будь-яких інших атак. Я передав список з 16 конкретних секторів, визначених як критично важлива інфраструктура відповідно до політики США. Від енергетичного сектора до водних систем. Тому ми домовилися доручити експертам в обох наших країнах працювати над певним розумінням того, що заборонено, і стежити за конкретними справами”, — сказав він.

Байден також сказав, що він порушив питання щодо атаки на Colonial Pipeline під час зустрічі з Путіним. Американський лідер спитав “Що б ви відчули, якби програма-вимагач захопила трубопроводи з ваших нафтових родовищ?”. Путін, за словами Байдена, відповів: “Це матиме значення”.

Кібератаки, в яких США підозрює Росію

У січні американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють російських хакерів у здійсненні масштабної кібератаки на федеральні відомства США, про яку стало відомо в грудні 2020 року. Йдеться про атаку через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Передбачається, що хакери встановили так званий бекдор (несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера) в широко використовуваному програмному забезпеченні SolarWinds. Клієнтами компанії є безліч урядових установ і великих фірм, всього близько 18 тисяч. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

Голова компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що хакерська атака, яка використовувала американську технологічну компанію SolarWinds як база для злому систем ряду американських державних установ, стала найбільшою в історії.

На початку березня стало відомо, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.

15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації (у відповідь на хакерську атаку SolarWind та причетність РФ до втручання у президентські вибори в США у 2020 році).

7 травня у компанії Colonial Pipeline дізналися про кібератаку. Під час атаки була застосована “програма-вимагач”. Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide. Хакери використовують “програму-вимагач”, яка шифрує дані, а потім вимагає у постраждалих компаній викуп. Якщо жертви відмовляються платити, хакери DarkSide публікують викрадені у них дані в даркнеті.

В червні найбільша в світі м’ясопереробна компанія JBS піддалася кібератаці, через яку деякі підприємства в Австралії, Канаді та США були тимчасово зупинені. У Білому домі заявили, що атака, ймовірно, була вчинена злочинним угрупованням, що базується в Росії.