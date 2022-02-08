Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.

“Путін мене запевняв, що він не є ініціатором ескалації, а лише реагує. Але ми бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри, і все це він виправдовується тиском та напругою”, – розповів Макрон.

Та попри це французький лідер зазначив, що під час перемовин з Путіним вони розробляли “нові формати безпекових гарантій”, що зможуть задовольнити усіх учасників Нормандського формату.

“Характер цієї ситуації досі не мав прецедентів, але Франція виважувала кожне слово, ми провели кілька годин дискусій з президентом Путіним. До цього ми відпрацьовували дії та комунікацію, щоб бути вірними своїм цінностям і при цьому напрацьовувати нові формати безпекових гарантій в регіоні, їх розвиток ми побачимо у найближчі тижні”, – пояснив президент Франції.