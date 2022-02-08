Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.
“Путін мене запевняв, що він не є ініціатором ескалації, а лише реагує. Але ми бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри, і все це він виправдовується тиском та напругою”, – розповів Макрон.
Та попри це французький лідер зазначив, що під час перемовин з Путіним вони розробляли “нові формати безпекових гарантій”, що зможуть задовольнити усіх учасників Нормандського формату.
“Характер цієї ситуації досі не мав прецедентів, але Франція виважувала кожне слово, ми провели кілька годин дискусій з президентом Путіним. До цього ми відпрацьовували дії та комунікацію, щоб бути вірними своїм цінностям і при цьому напрацьовувати нові формати безпекових гарантій в регіоні, їх розвиток ми побачимо у найближчі тижні”, – пояснив президент Франції.
- Нагадаємо, 8 лютого президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Києві, де обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні та зусилля щодо збереження миру в Європі.
- Пізніше, під час спільного брифінгу президентів, Зеленський зазначив, що мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі, був одним із головних питань українсько-французьких переговорів.
- Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Зокрема йдеться про відновлення водопостачання на сході України.
- Крім того, Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності дотримання Мінських умов усіма сторонами. Адже, на його думку, це єдиний спосіб досягти миру на сході України.