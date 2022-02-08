Президент РФ Володимир Путін під час російсько-французьких перемовин намагався запевнити Президента Франції Емманюеля Макрона, що Росія не є ініціатором ескалації на кордонах з Україною.

Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.

“Путін мене запевняв, що він не є ініціатором ескалації, а лише реагує. Але ми бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри, і все це він виправдовується тиском та напругою”, – розповів Макрон.

Та попри це французький лідер зазначив, що під час перемовин з Путіним вони розробляли “нові формати безпекових гарантій”, що зможуть задовольнити усіх учасників Нормандського формату.