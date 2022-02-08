Про це повідомив Путін на пресконференції після перемовин з президентом Франції Емануелем Макроном.

Президент РФ нагадав, що раніше говорив Порошенку, що якщо в нього виникнуть якісь проблеми, то Росія готова надати йому політичний притулок. Наразі, як стверджує Путін, він готовий підтвердити свої пропозиції, попри “серйозні розбіжності” стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі.

І я вважаю, що Порошенко наробив чимало помилок у цьому питанні [конфлікт на Донбасі]. Але все-таки, його переслідування як державного злочинця теж — марне сподівання на успіх у нинішньої влади. Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок в Росії”, — наголосив Путін.

Також він додав, що передбачав подібний розвиток подій щодо “політичного переслідування Порошенка наступником”.

У відповідь Порошенко зазначив, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну, додавши, що “це підтвердив вже сам Путін”.
Він порадив Зеленському припинити “радувати Путіна і зайнятися захистом країни”, а також наголосив, що варто спрямувати зусилля свої та правоохоронних органів на боротьбу з російською агресією, а не на переслідування його.
А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика “опікуватися” українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України.