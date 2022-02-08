Про це повідомив Путін на пресконференції після перемовин з президентом Франції Емануелем Макроном.
Президент РФ нагадав, що раніше говорив Порошенку, що якщо в нього виникнуть якісь проблеми, то Росія готова надати йому політичний притулок. Наразі, як стверджує Путін, він готовий підтвердити свої пропозиції, попри “серйозні розбіжності” стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі.
І я вважаю, що Порошенко наробив чимало помилок у цьому питанні [конфлікт на Донбасі]. Але все-таки, його переслідування як державного злочинця теж — марне сподівання на успіх у нинішньої влади. Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок в Росії”, — наголосив Путін.
Також він додав, що передбачав подібний розвиток подій щодо “політичного переслідування Порошенка наступником”.
А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика “опікуватися” українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України.
- Раніше, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.
- Також п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання з метою збільшення розміру грошового забезпечення ЗСУ на тлі посилення військової загрози з боку Російської Федерації.
- Нагадаємо, Петро Порошенко дав інтерв’ю італійській газеті, розповів про реалії російсько-української війни та надав поради як світова спільнота має зреагувати на загрози з боку Росії.
- Відомо, що Петро Порошенко закликав збільшити фінансування армії, а також зазначив, що “бездіяльність парламенту наразі є неприпустимою”.