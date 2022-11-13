Президент Росії Володимир Путін запропонував позбавляти громадянства "за фейки чи дискредитацію армії" РФ. Він вніс поправку до відповідного законопроєкту.

Про це повідомило проросійське “РІА Новини”.

Законопроєкт ухвалено в першому читанні. Президент країни-агресора запропонував “позбавляти громадянства за фейки про армію, її дискредитацію, участь у небажаних організаціях, заклики до порушення територіальної цілісності”. Відповідні поправки внесено до 207.3, 280.3, 284.1, 280.1 КК РФ.

Ще Путін запропонував надати ФСБ право встановлювати “факти загрозливих дій для безпеки держави, які можуть спричинити позбавлення громадянства”.