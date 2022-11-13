Про це повідомило проросійське “РІА Новини”.
Законопроєкт ухвалено в першому читанні. Президент країни-агресора запропонував “позбавляти громадянства за фейки про армію, її дискредитацію, участь у небажаних організаціях, заклики до порушення територіальної цілісності”. Відповідні поправки внесено до 207.3, 280.3, 284.1, 280.1 КК РФ.
Ще Путін запропонував надати ФСБ право встановлювати “факти загрозливих дій для безпеки держави, які можуть спричинити позбавлення громадянства”.
“Громадянство РФ припиняється… якщо громадянин РФ, який набув громадянства РФ… вчинив дії, що створюють загрозу безпеці РФ… незалежно від часу вчинення дій, що створюють загрозу безпеці РФ, і дати виявлення факту вчинення таких дій”, — йдеться в поправці.
- Велика Британія та Європейський Союз планують бойкотувати виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликатимуть союзників зробити те саме.