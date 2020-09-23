Президент Росії Володимир Путін запропонував скасувати економічні санкції в світі на фоні пандемії коронавірусу.

Про це він заявив під час виступу на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Путін вважає, що скасування економічних санкцій допоможе відновити глобальне зростання і знизити безробіття.

“Розчищення від обмежень і санкцій могла б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття”, – сказав Путін.

Президент РФ закликав країни розглянути можливість введення “зелених коридорів”, які звільняють від санкцій деякі товари. Зокрема, це товари першої необхідності, продовольства, ліки, засоби індивідуального захисту.