Путін запропонував скласти зброю українським військовим для розв’язання ситуації в Маріуполі

Про це повідомляє Interfax із посиланням на пресслужбу Кремля.
“Продовжено обмін думками щодо актуальних аспектів розвитку ситуації навколо України, в тому числі з урахуванням чергового раунду переговорів російських та українських представників, що завершився сьогодні в Стамбулі”, – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що “особлива увага приділена гуманітарним питанням”, Путін докладно інформував про заходи російських військових щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, зокрема з Маріуполя.
Водночас відповідно до повідомлення, для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті, за риторикою Кремля “українські бойовики-націоналісти повинні скласти зброю”.
- Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Сторони узгодили зокрема питання Криму та Донбасу, а також міжнародні гарантії безпеки для України.
- За словами Володимира Мединського, який очолює російську делегацію Росія має намір зробити “два кроки” щодо деескалації. Зокрема “кардинально скоротити активність” на двох наступальних напрямках в Україні.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що під час переговорів 29 березня у Стамбулі між українською та російською делегаціями з деяких питань було досягнуто “консенсусу та спільного розуміння”.