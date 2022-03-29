Путін запропонував скласти зброю українським військовим для розв’язання ситуації в Маріуполі

29 березня Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Путіним, під час якої обговорювали, зокрема, питання щодо вирішення гуманітарної кризи в Маріуполі.

Про це повідомляє Interfax із посиланням на пресслужбу Кремля.

“Продовжено обмін думками щодо актуальних аспектів розвитку ситуації навколо України, в тому числі з урахуванням чергового раунду переговорів російських та українських представників, що завершився сьогодні в Стамбулі”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що “особлива увага приділена гуманітарним питанням”, Путін докладно інформував про заходи російських військових щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, зокрема з Маріуполя.

Водночас відповідно до повідомлення, для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті, за риторикою Кремля “українські бойовики-націоналісти повинні скласти зброю”.