російсько-українська війна

30 березня

00:48 Путін запропонував скласти зброю українським військовим для розв’язання ситуації в Маріуполі
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Путін запропонував скласти зброю українським військовим для розв’язання ситуації в Маріуполі

29 березня Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Путіним, під час якої обговорювали, зокрема, питання щодо вирішення гуманітарної кризи в Маріуполі.

Середа, 30 березня 2022, 00:48
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Про це повідомляє Interfax із посиланням на пресслужбу Кремля.

“Продовжено обмін думками щодо актуальних аспектів розвитку ситуації навколо України, в тому числі з урахуванням чергового раунду переговорів російських та українських представників, що завершився сьогодні в Стамбулі”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що “особлива увага приділена гуманітарним питанням”, Путін докладно інформував про заходи російських військових щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, зокрема з Маріуполя.

Водночас відповідно до повідомлення, для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті, за риторикою Кремля “українські бойовики-націоналісти повинні скласти зброю”.

Теги: деблокада Маріуполя, ЗСУ, Макрон, Маріуполь, перемовини

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