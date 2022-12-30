Про це повідомляє The New York Times.
Видання нагадало, що незадовго до вторгнення РФ в Україну Путін Сі оголосили про “безмежне партнерство”, кидаючи нібито виклик США та країнам Заходу.
Наразі політики опинилися в “слабкому становищі, обтяжені геополітичними та економічними загрозами їхньому неформальному авторитарному альянсу”. Як пише NYT, відносини між РФ та Китаєм стають ще важливішими, хоча й набагато складнішими.
З того часу, як почалося вторгнення РФ в Україну, Путін перебуває в ізоляції, залежачи від Китаю в плані підтримки видимості дипломатичної та фінансової стабільності. Потреби російського диктатора посилилися протягом останніх місяців, доки Кремль зазнав невдачі на полі бою.
Водночас китайська влада зіткнулася зі серйозними проблемами, пов’язаними з новим спалахом COVID-19: “Цього місяця Сі став свідком того, як його широко розрекламована стратегія боротьби з пандемією коронавірусу зазнала краху, а кількість випадків COVID-19 різко зросла, що затьмарило імідж, який він хоче представити світові як лідер найвищої політичної системи”, — йдеться в матеріалі.
У такий спосіб, лідер Китаю не може ані повністю підтримати Путіна, ані відмовитися від цієї підтримки.
За даними видання, Путін скористався останньою розмовою, щоб підтвердити зв’язки Росії з Китаєм, назвавши їх “моделлю співпраці між великими державами у 21 столітті”. Він запросив Сі Цзіньпіна відвідати Москву, припустивши, що дві країни можуть разом подолати так звану “несприятливу зовнішню ситуацію”.
“Особливе місце у наших відносинах, у наших зв’язках посідає військова та військово-технічна співпраця. Це сприяє безпеці наших країн та підтримує стабільність у ключових регіонах”, — сказав Путін, пише NYT.
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