Президент РФ Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна зустрітися у Росію, аби обговорити питання співпраці у військовій сфері між їхніми державами.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання нагадало, що незадовго до вторгнення РФ в Україну Путін Сі оголосили про “безмежне партнерство”, кидаючи нібито виклик США та країнам Заходу.

Наразі політики опинилися в “слабкому становищі, обтяжені геополітичними та економічними загрозами їхньому неформальному авторитарному альянсу”. Як пише NYT, відносини між РФ та Китаєм стають ще важливішими, хоча й набагато складнішими.

З того часу, як почалося вторгнення РФ в Україну, Путін перебуває в ізоляції, залежачи від Китаю в плані підтримки видимості дипломатичної та фінансової стабільності. Потреби російського диктатора посилилися протягом останніх місяців, доки Кремль зазнав невдачі на полі бою.

Водночас китайська влада зіткнулася зі серйозними проблемами, пов’язаними з новим спалахом COVID-19: “Цього місяця Сі став свідком того, як його широко розрекламована стратегія боротьби з пандемією коронавірусу зазнала краху, а кількість випадків COVID-19 різко зросла, що затьмарило імідж, який він хоче представити світові як лідер найвищої політичної системи”, — йдеться в матеріалі.

У такий спосіб, лідер Китаю не може ані повністю підтримати Путіна, ані відмовитися від цієї підтримки.

За даними видання, Путін скористався останньою розмовою, щоб підтвердити зв’язки Росії з Китаєм, назвавши їх “моделлю співпраці між великими державами у 21 столітті”. Він запросив Сі Цзіньпіна відвідати Москву, припустивши, що дві країни можуть разом подолати так звану “несприятливу зовнішню ситуацію”.