Російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла три роки. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.

Про два укази повідомила російська редакція пропагандистського видання “Интерфакс“.

Путін постановив, що з 15 травня громадяни Грузії зможуть відвідувати Росію з туристичною метою на строк до 90 днів без оформлення віз. Винятком є ті, хто їде “з метою провадження трудової діяльності або на термін понад 90 днів, зокрема з метою навчання”.

Другим указом глава РФ скасував заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року. Чотири роки тому російським авіакомпаніям тимчасово заборонили здійснювати пасажирські авіарейси з території РФ на територію Грузії після подій, відомих як “ніч Гаврилова”. Це коли поява у парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова спровокувала протести й заворушення.

На укази вже відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх “черговою російською провокацією”.

“Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію”, – написала Зурабішвілі в Twitter.