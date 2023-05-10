Про два укази повідомила російська редакція пропагандистського видання “Интерфакс“.
Путін постановив, що з 15 травня громадяни Грузії зможуть відвідувати Росію з туристичною метою на строк до 90 днів без оформлення віз. Винятком є ті, хто їде “з метою провадження трудової діяльності або на термін понад 90 днів, зокрема з метою навчання”.
Другим указом глава РФ скасував заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року. Чотири роки тому російським авіакомпаніям тимчасово заборонили здійснювати пасажирські авіарейси з території РФ на територію Грузії після подій, відомих як “ніч Гаврилова”. Це коли поява у парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова спровокувала протести й заворушення.
На укази вже відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх “черговою російською провокацією”.
“Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію”, – написала Зурабішвілі в Twitter.
- 9 квітня у Тбілісі опозиційна партія “Єдиний національний рух” (ЄНР) організувала мітинг перед будівлею парламенту на підтримку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та євроатлантичного курсу країни.