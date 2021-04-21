Про це він заявив під час щорічного послання до Федеральних зборів РФ.
За твердженням Путіна, “недружні акції щодо Росії не припиняються”.
“У деяких країнах завели непристойну звичку: з будь-якого приводу, а частіше за все взагалі без приводу чіпляти Росію. Спорт якийсь, новий вид спорту! Ми поводимося якомога стриманіше, можна сказати скромно”, – вважає лідер РФ.
“То тут, то там чіпляють Росію без будь-яких причин. А навколо них, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні “табакі”. Все як у Кіплінга (йдеться про персонажів книги “Мауглі” Редьярда Кіплінга, – ред.). Підвивають, щоб задобрити свого суверена”, – додав він.
На думку Путіна, у світі “вже всі звикли до практики політично мотивованих, незаконних санкцій в економіці, грубих спроб одних силою нав’язати свою волю іншим”.
Путін запевнив, що Росія хоче мати хороші стосунки з усією світовою спільнотою, “навіть із тими, с ким відносини останнім часом м’яко кажучи не складаються”.
“Ми дійсно не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість чи слабкість і сам має намір повністю спалити чи навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою”, – зазначив Путін.
Він наголосив, що організатори “будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам безпеки” Росії “пошкодують про це так, як давно вже ні про що не шкодували”.
“При цьому у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення. Але сподіваюсь, що нікому не спаде на думку перейти щодо Росії так звану червону лінію. А де вона проходитиме, це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі“, – уточнив Путін.
За його словами, Росія має намір відстоювати “свої інтереси”.
“У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права. А якщо хтось відмовляється розуміти цю очевидну річ, не хоче вести діалог, обирає егоїстичний і зарозумілий тон – Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію”, – запевний Путін.
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(На відео – з 1 год. 9 хв.)
Варто зазначити, що в своєму посланні Путін жодним чином не згадав про нарощування російських військ біля кордонів України, ситуацію на Донбасі та військову агресію РФ на українській території.
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- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
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