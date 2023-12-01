Президент країни-агресора Воолодимир Путін збільшив штат російської армії майже на 170 тисяч людей.

Тепер чисельність ЗС Росії – 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військовослужбовців, такі дані наводять в документі Міноборони РФ.

У Міноборони РФ таке рішення пояснюється “зростанням загроз для Росії, пов’язаних із СВО (війни проти України) і розширенням НАТО, що продовжується”.

Стверджують, що збільшення чисельності військових буде поетапним за рахунок контрактників.

Відомство запевняє, що проведення мобілізації нібито не планується й суттєвого збільшення призову строковиків також не заплановано.