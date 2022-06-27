Президент РФ Володимир Путін цього тижня відвідає дві невеликі колишні радянські держави у Центральній Азії (Таджикистан і Туркменістан). Це стане першою відомою поїздкою російського лідера за кордон після того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Через вторгнення Росії 24 лютого загинуло десятки тисяч як військових, так і цивільних осіб, мільйони змушені були покинути своє житло. Разом з тим, це призвело до жорстких фінансових санкцій з боку Заходу, які, за словами Путіна, є причиною для побудови міцніших торговельних зв’язків з іншими державами, такими як Китай, Індія та Іран.

Кремлівський кореспондент державного телеканалу “Россия 1” Павло Зарубін повідомив, що Путін відвідає Таджикистан і Туркменістан, а потім зустрінеться з президентом Індонезії Джоко Відодо для переговорів у Москві.

У Душанбе Путін зустрінеться з президентом Таджикистану Імомалі Рахмоном, близьким союзником Росії та найбільш довготривалим правителем колишньої радянської держави. В Ашхабаді він візьме участь у саміті прикаспійських держав, зокрема – лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану та Туркменістану.

30 червня Путін планує відвідати білоруське місто Гродно для участі у форумі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Останньою відомою поїздкою Путіна за межі Росії був візит до Пекіна на початку лютого, де він і президент Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили договір про дружбу без обмежень за кілька годин до того, як обидва відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор.