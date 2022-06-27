Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Через вторгнення Росії 24 лютого загинуло десятки тисяч як військових, так і цивільних осіб, мільйони змушені були покинути своє житло. Разом з тим, це призвело до жорстких фінансових санкцій з боку Заходу, які, за словами Путіна, є причиною для побудови міцніших торговельних зв’язків з іншими державами, такими як Китай, Індія та Іран.
Кремлівський кореспондент державного телеканалу “Россия 1” Павло Зарубін повідомив, що Путін відвідає Таджикистан і Туркменістан, а потім зустрінеться з президентом Індонезії Джоко Відодо для переговорів у Москві.
У Душанбе Путін зустрінеться з президентом Таджикистану Імомалі Рахмоном, близьким союзником Росії та найбільш довготривалим правителем колишньої радянської держави. В Ашхабаді він візьме участь у саміті прикаспійських держав, зокрема – лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану та Туркменістану.
30 червня Путін планує відвідати білоруське місто Гродно для участі у форумі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Останньою відомою поїздкою Путіна за межі Росії був візит до Пекіна на початку лютого, де він і президент Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили договір про дружбу без обмежень за кілька годин до того, як обидва відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор.
- Нагадаємо, Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити “таємну мобілізацію” для підтримки операцій в Україні без проведення повної мобілізації.
- Вчора президент України Володимир Зеленський закликав громадян Республіки Білорусь чинити опір плану Кремля і не брати участь у війні проти України.
- Також 26 червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін уже провалив свої “стратегічні цілі” у війні проти України.