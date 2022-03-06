Республіканець із Флориди Марко Рубіо вважає, що путін "втягнувся в конфлікт, який він не може виграти". За його словами, це може становити небезпеку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“У нього або буде дорога військова перемога, а потім дорога окупація, яку він просто не може собі дозволити, або він потрапить у довгострокове військове болото. Водночас він зіткнувся з другим фронтом, який нищить економіку в його власній країні”, – наголосив Рубіо.

Поєднання цих двох речей, на думку сенатора, ставить світ у дуже небезпечне місце, тобто йому доведеться щось зробити — деяку ескалацію, якесь посилення цієї кризи — щоб відновити стратегічний баланс із Заходом, на думку путіна.

Рубіо також закликав адміністрацію президента США Джо Байдена заборонити всю російську нафту в Сполучених Штатах, і цей крок має підтримку двох партій.

“Той факт, що люди вважають, що не купувати російську нафту… підвищить наші ціни на газ, насправді дуже хвилює, тому що це доводить, що путін має важелі впливу та владу над Америкою підвищувати ціни на газ у будь-який час, коли захоче. Тому ми не повинні цього допускати. Ми не повинні дозволяти путіну в будь-який момент підвищити ціни на газ для американців, відключивши нас в якийсь момент зараз або в майбутньому”, – зазначив Рубіо.

Він заявив, що наразі немає жодного сенсу продовжувати купувати нафту в рф, яку вони використовують для фінансування цієї війни і цієї вбивчої кампанії, яку вони проводять.