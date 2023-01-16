Путін зневажає міжнародне право – глава МЗС Німеччини Бербок

Про це інформує Deutsche Welle.
16 січня, перед вильотом з Берліна до Гааги, Бербок заявила, що “касетні бомби по цивільних, тортури в темних підземеллях, тисячоразові викрадення українських дітей, протиправні дії Росії в Україні та жорстокість війни не можна виправдати нічим”.
Війна Росії проти України — це і війна проти міжнародного права. Президент РФ Володимир Путін зневажає найелементарніші основи міжнародного права, які об’єднують усі народи”, – сказала глава МЗС ФРН.
За її словами, у Гаазі вона має намір з усією ясністю продемонструвати, що “міжнародне право є міцним, і зміцнення його особливо зараз — це справа всіх нас”.
У Гаазі Бербок відвідає Міжнародний кримінальний суд та виступить із програмною промовою в Гаазькій академії міжнародного права. У другій половині дня вона зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, на зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ цієї країни Вопке Хукстра. За підсумками переговорів Бербок та Хукстра дадуть спільну пресконференцію.
4 січня міністерка закордонних справ Німеччини закликала західні країни продовжувати надавати Україні зброю для боротьби з Росією, заявивши, що послаблення підтримки Києва означає “заохочення Путіна продовжувати”.
Зауважимо, що 10 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з неанонсованим візитом прибула до України й відвідала Харків.
Згодом 12 січня під час відвідин бази Всесвітньої продовольчої програми ООН Бербок наголосила, що російська агресія проти України посилила продовольчу кризу у всьому світі. Вона звинуватила лідера РФ Путіна у використанні продовольства як зброю.
Раніше віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.
Окрім цього, голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.
Своєю чергою, провідний оглядач The Guardian наголосив, що “падіння Путіна є необхідною умовою міцного миру”.
Водночас навмисне знищення інфраструктури України Росією може стати поштовхом для розслідувань проти президента РФ Володимира Путіна у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
- У міністерстві оборони ФРН назвали дату чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- Російському президенту Володимиру Путіну варто очікувати нових ударів з боку України глибоко всередині російської території, як-от ударів по двох військових авіабазах минулого тижня. Спроби США відмовити лідерів Києва від ведення війни з Росією як помсти за безжальні ракетні та безпілотні атаки Путіна на цивільних та міста, зрештою провалилися.