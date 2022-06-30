Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Столтенберг заявив, що ігнорує риторику Путіна і що він натомість “оцінить його дії”.
“Те, що він робить в Україні, є грубим порушенням міжнародного права. Це війна, яка призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення, убитих мирних жителів і величезних втрат”, – пояснив він.
Генсек НАТО зазначив, на саміті у Мадриді країни ще раз продемонстрували єдність і здатність змінюватися, адаптуватися, коли світ змінюється.
За його словами, зараз усі живуть у світі, де спостерігають жорстоке застосування сили проти близького сусіда НАТО, і саме тому країни-члени активізувалися і будуть ще посилювати свою присутність у східній частині Європи, аби усунути будь-який “простір для прорахунків чи непорозумінь у Москві щодо готовності НАТО захищати всіх союзників”.
Столтенберг наголосив, що це є політикою стримування, і мета стримування – запобігти конфлікту. І саме це НАТО робило понад 70 років — “запобігання конфлікту та збереження миру”.
- Нагадаємо, виступаючи на саміті НАТО в Мадриді, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що протягом багатьох років НАТО було “наївним” у своїх відносинах з РФ. Він наголосив, що НАТО “надсилає Путіну чіткий меседж”, який полягає у готовності альянсу підтримувати Україну, допоки російські війська не покинуть країну і не поважатимуть територіальної цілісності та національного суверенітету України.
- 29 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вступному слові на пресконференції в Мадриді заявив, що альянс посилить бойові групи у східній частині, трансформує Сили реагування НАТО і збільшить кількість сил швидкого реагування до понад 300 000 осіб. Столтенберг назвав Москву загрозою для НАТО, натомість зазначив, що для України двері альянсу відкриті.
- На саміті НАТО лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що РФ є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.
- Головнокомандувач армії Великої Британії Патрік Сандерс висловив думку, що Росія буде становити ще більшу загрозу для Європи після війни в Україні. Він вважає, що Сполучене Королівство має швидко діяти, аби не бути втягнутим у війну.