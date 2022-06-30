Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досягнення на саміті НАТО в Мадриді є "перемогою" військового альянсу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Столтенберг заявив, що ігнорує риторику Путіна і що він натомість “оцінить його дії”.

“Те, що він робить в Україні, є грубим порушенням міжнародного права. Це війна, яка призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення, убитих мирних жителів і величезних втрат”, – пояснив він.

Генсек НАТО зазначив, на саміті у Мадриді країни ще раз продемонстрували єдність і здатність змінюватися, адаптуватися, коли світ змінюється.

За його словами, зараз усі живуть у світі, де спостерігають жорстоке застосування сили проти близького сусіда НАТО, і саме тому країни-члени активізувалися і будуть ще посилювати свою присутність у східній частині Європи, аби усунути будь-який “простір для прорахунків чи непорозумінь у Москві щодо готовності НАТО захищати всіх союзників”.

Столтенберг наголосив, що це є політикою стримування, і мета стримування – запобігти конфлікту. І саме це НАТО робило понад 70 років — “запобігання конфлікту та збереження миру”.