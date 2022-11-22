Президент Росії Володимир Путін цього тижня зустрінеться з матерями солдатів-резервістів, яких призвали воювати проти України, на тлі постійних скарг на проведення мобілізації.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков заявив, що така зустріч “дійсно планується”.

“Президент часто проводить такі зустрічі, не всі вони публічні. У будь-якому разі президент отримує інформацію з перших вуст про реальний стан справ”, – заявив речник Кремля.

Водночас точну дату зустрічі Путіна з матерями російських солдатів Пєсков не назвав.

ДОВІДКА: 7 листопада Путін заявив, що 50 000 нещодавно мобілізованих солдатів зараз перебувають в Україні.

Однак з передової від російських армійців почали надходити скарги, зокрема на відсутність керівництва, на погану тактику, яка призводить до великих втрат, відсутність навчання та невиплату обіцяних коштів.

Окрім цього, армійців, їхні рідні та військові оглядачі також повідомили про матеріально-технічні труднощі серед мобілізованих. До прикладу, про нестачу військової форми, неналежне харчування та брак медикаментів.

За даними Telegram-каналу Astra – проєкту незалежних російських журналістів – який посилався на дані родичів резервістів, близько 300 мобілізованих росіян утримують у підвалі у Зайцевому Луганської області за відмову повертатися на передову.