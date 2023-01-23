Про це повідомили в інтерв’ю Delfi.

Видання навело слова генерала армії України, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, який ще у нульові роки казав, що Володимир Путін – серйозно хворий. Останнім часом ходили чутки, що диктатор може померти.

У заступника начальника ГУР МОУ поцікавилися щодо цієї інформації.

“На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські – все закінчилося б швидше”, – відповів він.

Ще у серпні 2022 року Вадим Скібіцький казав, що Путін хворий – як морально, так і фізично.

“Стан його здоров’я – складний. Але він воюватиме до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров’я впливатиме на перебіг війни – помилково. У нього – одна мета і він її озвучив: “Петро I воював 21 рік, отже, і я стільки ж воюватиму, і воюватиму доти, поки не зроблю того, про що мрію”. У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яка у нього думка”, – заявляв він.