Колишній глава ЦРУ Джеймс Олсон вважає, що російський президент Володимир Путін може бути "ходячим мерцем", оскільки його генерали обурені втратами солдатів під час війни проти України.

Про це він зазначив в інтерв’ю The Sun.

Ексглава ЦРУ пояснив, якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, і тому спосіб покінчити з нею – це вбити або скинути президента РФ.

Олсон, який понад 30 років прослужив у ЦРУ, зауважив, що справи для Путіна мають не дуже хороший вигляд – чи то його друзі-олігархи, чи то його військові, чи навіть його люди, готові протистояти йому.

Лідер РФ вже втратив понад 170 000 солдатів з початку повномасштабної війни, його військова машина продовжує рухатися вперед повільними темпами. Росія погрузла в тривалій, жорстокій війні, оскільки принизливі поразки накопичуються.

Колишній глава контррозвідки США дійшов висновку, якби Путіна усунули від влади шляхом якогось повстання, це б закінчило війну. Він не став би скидати з рахунків найдраматичніший варіант у цій можливості, зазначивши: “Я думаю, що Путіна буде ліквідовано. Я б не виключав вбивства”.

Нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що триваюча битва за східноукраїнське місто Бахмут перетворилася на “бійню” для російських військ.

Своєю чергою, Олсон зауважив, що незадоволені військові лідери можуть стати джерелом повстання проти Путіна.

“І якщо вони це зроблять, я бачу Путіна ходячим мерцем. Він би цього не пережив. Я думаю, що усунення Путіна навіть ймовірніше, ніж його військова поразка. Я налаштований оптимістично, тому що думаю, що люди, які будуть зацікавлені в усуненні Путіна, робитимуть це з правильних причин, оскільки вони хочуть врятувати Росію”, – наголосив Олсон, додавши, що в Росії було б “світле майбутнє”, якби Путін не керував країною.

Олсон провів паралелі між кількістю російських втрат за минулі 13 місяців, порівнявши їх із кількістю вбитих в Афганістані. З 1979 по 1989 роки Росія втратила 15 тисяч солдатів.

Так, воєнна катастрофа Путіна приблизно в десять разів більше, ніж кампанія, яку вважають дико невдалою.

Путін безглуздо вірив, що його сили зустрінуть в Україні як визволителів, коли він вдерся в лютому минулого року.

Але натомість перша атака закінчилася катастрофою, внаслідок якої його війська були спустошені та відкинуті назад до Росії.