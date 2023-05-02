Про це повідомляє Reuters з посиланням на британське джерело.
На церемонію коронації короля Чарльза ІІІ не запросили Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
Натомість запрошені глави держав з інших країн, з якими Велика Британія має повноцінні дипломатичні стосунки, а також представники британських держав і заморських територій.
Запрошення також надіслали дипломатичним представникам Північної Кореї та Нікарагуа, проте не очільникам цих країн.
10 вересня 2022 року старший син померлої королеви Єлизавети II Чарльз Артур Філіп Джордж офіційно проголошений новим королем Великої Британії − Чарльзом III. Відповідна прокламація була підписана у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Уільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.
Чарльза III коронують 6 травня 2023 року на церемонії, котру проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.
Раніше повідомлялося, що народжені в Стаффордширі в день коронації короля діти, отримають пам’ятні кухлі. Реєстраційна служба окружної ради повідомила, що спеціальні подарунки отримають батьки дітей, які народяться 6 травня.
- Офіційну емблему, яка використовуватиметься на святкуваннях під час травневої коронації британського короля Чарльза, оприлюднили 10 лютого. Дизайн віддає перевагу багаторічній боротьбі за навколишнє середовище монарха.
- Банк Англії продемонстрував нові банкноти з зображенням короля Чарльза III. Портрет короля замість портрету королеви – це єдине, що зміниться на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів.
- Принц Гаррі відвідає церемонію коронації Чарльза ІІІ, у той час, як Меган Маркл залишиться в Каліфорнії разом із дітьми Арчі та Лілібет.
- Король Великої Британії Чарльз III звернувся до парламенту країни з проханням внести поправки до закону. Він попросив, аби його брату і сестрі дозволили виконувати його обов’язки під час його відсутності.