Велика Британія не надсилала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза лідерам Росії, Білорусі. Окрім цього, не отримали повідомлень й глави Ірану, М’янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британське джерело.

На церемонію коронації короля Чарльза ІІІ не запросили Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Натомість запрошені глави держав з інших країн, з якими Велика Британія має повноцінні дипломатичні стосунки, а також представники британських держав і заморських територій.

Запрошення також надіслали дипломатичним представникам Північної Кореї та Нікарагуа, проте не очільникам цих країн.

10 вересня 2022 року старший син померлої королеви Єлизавети II Чарльз Артур Філіп Джордж офіційно проголошений новим королем Великої Британії − Чарльзом III. Відповідна прокламація була підписана у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Уільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Чарльза III коронують 6 травня 2023 року на церемонії, котру проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Раніше повідомлялося, що народжені в Стаффордширі в день коронації короля діти, отримають пам’ятні кухлі. Реєстраційна служба окружної ради повідомила, що спеціальні подарунки отримають батьки дітей, які народяться 6 травня.