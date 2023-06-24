Повідомляє депутат України Олексій Гончаренко з посиланням на ГУР МО України
“У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай”, – повідомили у розвідці.
Українські спецслужби також отримують інформацію про поширення панічних настроїв у Москві та підготовку до підірвання мостів у російській столиці.
Проте, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечує цю інформацію та заявив російському агентству “РИА Новости”, що Путін нібито “працює в Кремлі”.
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