Російський диктатор Володимир Путін покинув Москву. Його везуть у резиденцію на Валдай.

Повідомляє депутат України Олексій Гончаренко з посиланням на ГУР МО України

“У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай”, – повідомили у розвідці.

Українські спецслужби також отримують інформацію про поширення панічних настроїв у Москві та підготовку до підірвання мостів у російській столиці.

Проте, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечує цю інформацію та заявив російському агентству “РИА Новости”, що Путін нібито “працює в Кремлі”.