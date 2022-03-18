Погрози застосувати ядерну зброю проти світу - регулярна тема для обговорень російських пропагандистів та улюблений інструмент шантажу урядової "еліти" РФ. Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін наказав "розконсервовувати" ядерну зброю. Тому варто розуміти, як вона працює та чим загрожує.

Про принцип дії зброї повідомляє Visual Capitalist.

Ядерна зброя – найнебезпечніша зброя на землі. Воно може зруйнувати ціле місто, внаслідок чого загинуть мільйони людей, а через довгострокові ефекти такої катастрофи природне середовище проживання та життя майбутніх поколінь опиняться під загрозою.

У 1945 році на полігоні Трініті в Нью-Мексико (США) було підірвано першу у світі ядерну зброю, що ознаменувало початок атомної доби. З того часу глобальний запас ядерної зброї збільшився в кілька разів, і

коли геополітична напруженість зростає, ідея ядерного апокаліпсиса викликає загальне занепокоєння.

Ядерна зброя працює використовуючи взаємодію протонів і нейтронів для створення вибухової ланцюгової

реакції. У центрі кожного атома знаходиться активне ядро, яке складається з тісно пов’язаних протонів та нейтронів. У той час як кількість протонів унікальна для кожного елемента в періодичній таблиці, число нейтронів може варіюватися. В результаті існує кілька “видів” елементів, званих ізотопами.

Наприклад, ось деякі ізотопи урану: Уран-238 – 92 протони, 146 нейтронів; Уран-235 – 92 протони, 143 нейтрони; Уран-234 – 92 протони, 142 нейтрони.

Ці ізотопи можуть бути стабільними чи нестабільними. Стабільні ізотопи мають відносно статичну чи постійну кількість нейтронів. Але коли у хімічного елемента дуже багато нейтронів, він стає

нестабільним або ділиться. Коли ізотопи, що діляться, намагаються стати стабільними, вони втрачають

надлишок нейтронів та енергії. Саме шляхом цієї енергії ядерна зброя отримує свою вибухову силу.

Існує два типи ядерної зброї:

Атомні бомби – у них для створення вибуху використовується ефект доміно

з множини реакцій поділу, при цьому використовується або уран, або плутоній.

з множини реакцій поділу, при цьому використовується або уран, або плутоній. Водневі бомби – вони засновані на комбінації поділу та синтезу

урану або плутонію з використанням легких елементів, таких як ізотопи

водню.

Усвідомлення значущості загрози ядерної зброї для людства та цивілізації призвело до вироблення низки заходів міжнародного характеру з метою мінімізації ризику його поширення та застосування.

Враховуючи, наскільки руйнівною може бути одна ядерна бомба, важко уявити результат реального ядерного конфлікту без повного знищення, особливо з огляду на те, що світовий ядерний арсенал налічує

понад 13000 боєголовок.