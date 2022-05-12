Про це повідомляє британське видання The Guardian з посилання на інтерв’ю Бориса Джонсона для радіо LBC.

Відповідаючи на питання про те, чи можливо у майбутньому повернути добрі відносини з Росією та її очільником, Джонсон заявив, що Путіну буде дуже важко покаятись.

“Я вважаю, що немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми зараз можемо нормалізувати відносини з Путіним”, – наголосив британський прем’єр.

Джонсон додав, що Путін грубо порушив міжнародне право та права людини, а також є винуватцем “варварського нападу на абсолютно невинну країну”. Тому, сказав політик, внормувати це все нині буде рівноцінно помилці, яку світ зробив у 2014 році, коли недостатньо зреагував на анексію Криму.

За словами Бориса Джонсона, навіть якби українці уклали будь-яку угоду з Росією, всі розуміють, що це не зупинило б президента РФ.