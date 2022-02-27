Про це він повідомив в етері телеканалу “Київ“.
Данилко порадив російським людям, російським артистам, які, звісно, бояться, сказати, почитати дитячий вірш Корнія Чуковського “Тараканище”, від початку до кінця.
Та наголосив, що якщо він така пародистка, Путін і діє за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, за словами Данилка, Путіну так хочеться бути у підручниках, артист порадив йому вчинити як Гітлер.
“Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій бункер і застрелитися на х…й!”, – зазначив артист.
Він також зазначив, що Путін є абсолютно божевільним.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наказ Путіна щодо приведення сил стримування його країни, зокрема й ядерну зброю, у стан підвищеної бойової готовності є частиною “небезпечної риторики”.
- Тоді стало відомо, що амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала рішення президента РФ Володимира Путіна щодо приведення ядерної зброї у повну бойову готовність.
- 27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.