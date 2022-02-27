Народний артист України Андрій Данилко, котрий виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, переконаний, що Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері після війни проти України.

Про це він повідомив в етері телеканалу “Київ“.

Данилко порадив російським людям, російським артистам, які, звісно, бояться, сказати, почитати дитячий вірш Корнія Чуковського “Тараканище”, від початку до кінця.

Та наголосив, що якщо він така пародистка, Путін і діє за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, за словами Данилка, Путіну так хочеться бути у підручниках, артист порадив йому вчинити як Гітлер.

“Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій бункер і застрелитися на х…й!”, – зазначив артист.

Він також зазначив, що Путін є абсолютно божевільним.