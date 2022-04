Про це пресслужба Білого дому повідомила у Twitter.

У дописі представники Білого дому наголосили на важливості єдності – всередині країни та з союзниками, з партнерами та українським народом. Так вони процитували президента США Джо Байдена.

“Наша єдність вдома, наша єдність з нашими союзниками і партнерами, наша єдність з українським народом посилають безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться панувати в України та всю її окупувати”, – наголошується у твіті Державного департаменту США.

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW

— Department of State (@StateDept) April 24, 2022