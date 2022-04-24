Державний департамент Сполучений Штатів Америки наголошує, що президент РФ Володимир Путін ніколи не зможе реалізувати своїх планів стосовно України.

Про це пресслужба Білого дому повідомила у Twitter.

У дописі представники Білого дому наголосили на важливості єдності – всередині країни та з союзниками, з партнерами та українським народом. Так вони процитували президента США Джо Байдена.

“Наша єдність вдома, наша єдність з нашими союзниками і партнерами, наша єдність з українським народом посилають безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться панувати в України та всю її окупувати”, – наголошується у твіті Державного департаменту США.

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW — Department of State (@StateDept) April 24, 2022

Цитатою до допису також обрали нещодавній виступ президента США, де він говорить, що Путін не зміг реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою. Він додав, що українська влада все ще функціонує, а ЗСУ разом з українським народом – ведуть активну боротьбу.

“Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські мирні жителі, зірвали плани Росії завоювати їхню країну”, – наголосив тоді Джо Байден.