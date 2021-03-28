ПВК Семенченка працювала в інтересах Коломойського – «Слідство.Інфо»

Приватна військова компанія, пов’язана з екснардепом та командиром другого батальйону "Донбас" Семеном Семенченком, впродовж останніх років працювала в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в розслідуванні “Слідство.Інфо”.

Зазначається, що у лютому 2021 року члени організації “Донкорп Україна”, яку контролює Семенченко, брали участь у стрілянині на столичному будмайданчику. Журналісти з’ясували, що один з мікроавтобусів, який затримала поліція після інциденту, належить структурі “Донкорпу”.

А зі столичним будівництвом, де влаштували стрілянину бійці Семенченка, пов’язаний Михайло Кіперман — друг і бізнес-партнер Коломойського.

За даними журналістів, замовниками будівництва на вулиці Казимира Малевича офіційно є фірми “Де Резорт Девелопмент” та “Будівельне об’єднання “Мрія”. Власники останнього, як свідчать дані з держреєстру, використовують ідентичний контактний номер із компанією Кіпермана “Смарт Студент”.

Водночас зв’язок “Де Резорт Девелопмент” із Кіперманом простежується через співвласника фірми Артема Солоніка. Раніше він був директором компанії “Оріон Сервіс”, якою на той час володів товариш Коломойського.

Також з’ясувалося, що члени структури Семенченка у 2020 році охороняли офіс “Центренерго”, після того як його вивезли у селище Козин під Києвом. Як повідомляли медіа, саме тоді державну енергогенеруючу компанію очолювало лояльне до Коломойського керівництво. А пов’язані з бізнесменом компанії отримували найбільший зиск від співпраці з “Центренерго”.

Колишній член “Донкорп Україна” Євген Сікора розказав, що державну компанію вони почали охороняти навесні 2020-го. А офіційно договір зі структурою Семенченка підписали наприкінці минулого року.

Крім того, місяць тому “донкорпівці” не пускали керівника Фонду держмайна на територію бази, тим самим блокуючи зміну менеджменту “Центренерго”. Відтак для того, щоб туди потрапити, Дмитру Сенниченку довелося залучати силовиків.

Також представники “Донкорп Україна” наприкінці 2019 року брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку. Зокрема, проти колишнього очільника установи Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Раніше замовником акцій проти НБУ Смолій публічно називав безпосередньо Коломойського.