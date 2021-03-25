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ПВК Семенченка: в СБУ розповіли, кого вербували, де тренували, куди споряджали

Служба безпеки України розповіла деталі щодо діяльності викритого напередодні воєнізованого збройного формування (т.зв. "приватної військової компанії"), до організації якої можуть бути причетні екснардеп та командир другого батальйону "Донбас" Семен Семенченко та бізнесмен Євген Шевченко, якого у ЗМІ називають "агентом НАБУ".

Четвер, 25 березня 2021, 18:30

Про наявну у спецслужби інформацію на брифінгу 25 березня відзвітував начальник ГУ СБУ у Києві та Київській області Олег Головаш.

Як повідомлялося раніше, 24 березня СБУ оголосила про викриття так званої “приватної військової компанії”, до якої входили близько 150 осіб. До організації вважають причетними Семенченка та Шевченка. Крім цього, цих осіб вважають причетними до незаконного перевезення військового обладнання з території РФ.

У четвер СБУ провела тематичний брифінг, де   детальніше розповіла про виявлені під час розслідування, що тривало з літа 2020 року, факти.

Кого вербували?

За словами Головаша, про функціонування ПВК на Київщині стало відомо під час розслідування інших інцидентів, пов’язаних з діяльністю “детективних агенств” та “охоронних компаній”, що займалися незаконним проведенням слідчих дій, збутом зброї тощо.

Ми встановили, що влітку 2018 року Євген Шевченко, який називає себе “агентом НАБУ”, а також Семен Семенченко створили громадську організацію, а потім юрособу, яка на підставі ліцензії МВС мала надавати охоронні послуги. Але фактично створили організацію, що розпочала набір осіб фізично підготовлених, молодих людей, колишніх офіцерів правоохоронних органів, колишніх офіцерів правоохоронних органів ЗСУ, що мають досвід ведення бойових дій. Під приводом їх наймання для виконання завдань в рамках діяльності охоронної структури.

Насправді […] відбувався вербунок з подальшим оформленням документів, особових справ, з підписанням документів про нерозголошення, конфіденційність інформації, з присвоєнням військових звань, з наявністю внутрішнього статуту, порядку”, — проінформував представник спецслужби.

Головаш повідомив, що члени організації проходили тренування на рівні спецпідрозділів правоохоронних органів. Це були заняття з бойової, вогневої, тактичної підготовки, з вибухо-мінної справи, з застосування вогнепальної зброї тощо.

Де тренували?

Відповідні тренування, за інформацією СБУ, проходили на території бази, що раніше належала “Центренерго”, а потім — на базі на Київщині.

“На тренувальній базі, що була облаштована на захопленій базі “Центренерго”. Табір, який належав “Центренерго”. Надалі НЗФ перемістилося в один з районів Київської області, де облаштували табір тренувальний, фактичну базу розташування”, — сказав Головаш.

Куди споряджали бойовиків?

Спецслужба встановила, що Семенченко та Шевченко не території неназваної іноземної держави зареєстрували приватну військову компанію.

“Підготовка наших громадян, чоловіків, відбувалася саме в напрямі подальшого їх працевлаштування за кордоном”, — зазначив Головаш.

Як забезпечували діяльність ПВК?

Спецслужба також володіє інформацією про те, що Шевченко опікувався забезпеченням ПВК зброєю.

“Використовуючи свої зв’язки, забезпечував постачання спеціальної амуніції, обладнання, боєприпасів, в тому числі — вибухівки, для проведення тренувань та потреб незаконного збройного формування”, — проінформував начальник ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що Україні діяльність таких формувань є незаконною, хоча за узаконення “приватних армій” виступає президент України Володимир Зеленський.

  • 25 грудня 2015 року командування Національної гвардії України позбавило звання “майор” народного депутата, екскомбата Семена Семенченка через надання фальшивих документів.
  • 3 квітня 2016 року Головна військова прокуратура почала розслідування обставин незаконного втручання в оперативно-довідкову картотеку МВС України, яке було скоєно з метою приховування та вилучення відомостей про колишню судимість нинішнього народного депутата Семена Семенченка.
  • 16 вересня Семенченко в суді не зміг довести правомірність отримання військового звання.
Теги: Євген Шевченко, ПВК Семенченка і Шевченка, СБУ, Семен Семенченко

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