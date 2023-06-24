Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж як чисельність армії невеликих країн.

Джерело: UA War Infographics

У ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина більше бойовиків, ніж кількість солдат у збройних силах деяких невеликих країн.

А чисельність його війська може стати вдвічі більшою, якщо до Пригожина приєднаються помилувані вагнерівці.