Джерело: UA War Infographics
У ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина більше бойовиків, ніж кількість солдат у збройних силах деяких невеликих країн.
А чисельність його війська може стати вдвічі більшою, якщо до Пригожина приєднаються помилувані вагнерівці.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що внутрішнє російське протистояння між ватажком так званої ПВК “Вагнер” Пригожиним з військово-політичним керівництвом держави агресорки є ознакою краху путінського режиму.
- Після початку заколоту ПВК “Вагнер” та руху в бік столиці Росії, в низці регіонів РФ оголошено режим контртерористичної операції (КТО).