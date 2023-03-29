За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, бойовикам ПВК "Вагнер", ймовірно, вдалось захопити завод "АЗОМ" у Бахмуті на Донеччині. Більш того, зауважили фахівці, окупанти продовжують досягти успіхів у боях за місто.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними експертів, вагнерівці, імовірно, захопили завод “АЗОМ”, що на півночі Бахмута.

Такі висновки аналітики зробили після заяви російських мілблогерів, котрі 28 березня повідомили про захоплення заводу і додали, що тепер вагнерівці працюють над “очищенням території від ЗСУ”.

Ці заяви, наголосили фахівці, узгоджуються з наявними візуальними доказами присутності росіян на заводі. Зокрема про це свідчать геолокаційні кадри від 26 березня, на яких журналіст російського пропагандистського видання “РИА Новости” вільно пересувається територією “АЗОМу”. Це вказує на те, що завод, найімовірніше, дійсно під контролем вагнерівців, якщо вони можуть приймати там медіа.

Більш того, пропагандистський журналіст Сергій Шилов повторно побував на заводі 28 березня та зазначив, що бойові дії перемістилися в промислову зону на південь від заводу.

Також за свідченнями кількох російських мілблогерів від 28 березня, вагнерівці підійшли ближче до центру Бахмута, захопили міський ринок та дійшли до Палацу культури.

“Ці твердження є правдоподібними, враховуючи геолокаційні візуальні докази просування вагнерівців до центру міста, опубліковані 28 березня, а також бойові кадри української піхоти, яка веде перестрілку з російськими військами біля Палацу культури та центрального ринку в центрі міста Бахмут. ПВК “Вагнер”, ймовірно, працює над консолідацією успіхів у північному та центральному Бахмуті, щоб просунутися до центру міста та розширити свою зону контролю на західний Бахмут”, – резюмували експерти.