Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, ПВК “Вагнер” напевно налічує до 50 тисяч бойовиків в Україні і компанія стала ключовим компонентом у широкомасштабній війні проти України. Також у розвідці стверджують, що реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина і надалі легітимізувати організацію, яка стає дедалі популярнішою.
У Міноборони Великої Британії нагадали, що 27 грудня 2022 року в російському Єдиному державному реєстрі з’явилася інформація про те, що ПВК “Вагнер” офіційно зареєструвалася як юридична особа. Основним видом діяльності компанія назвала “консультування з питань управління”, натомість жодної згадки про бойові послуги не було.
“Наразі незрозуміло, якою мірою організація “Центр ПВК Вагнер” використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю “Вагнер”, – розповіли у розвідці.
А також додали, що приватні військові компанії (ПВК) все ще залишаються незаконними в Росії, пропри тривалі дискусії про реформування законодавства”.
За даними британської розвідки, власник ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.
“Реєстрація продовжує надзвичайно швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин визнав, що заснував ПВК “Вагнер” лише у вересні 2022 року. У жовтні 2022 року вона відкрила глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі” – розповіли в Міноборони Великої Британії.
- Радник Державного департаменту США Дерек Шоллет висловив серйозну стурбованість діяльністю російської приватної військової компанії “Вагнера” та її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин намагається виправдати відсутність просування російських військ у Бахмуті та хоче звинуватити у відсутності прогресу російське міністерство оборони.
- Високопосадовці США все частіше відстежують пересування та зусилля російської приватної військової групи “Вагнер” за межами України, оскільки Москва продовжує використовувати цю організацію для проведення операцій впливу в Африці та Європі.