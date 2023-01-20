Кількість бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", які задіяні у широкомасштабній війні Росії проти України, сягає до 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, ПВК “Вагнер” напевно налічує до 50 тисяч бойовиків в Україні і компанія стала ключовим компонентом у широкомасштабній війні проти України. Також у розвідці стверджують, що реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина і надалі легітимізувати організацію, яка стає дедалі популярнішою.

У Міноборони Великої Британії нагадали, що 27 грудня 2022 року в російському Єдиному державному реєстрі з’явилася інформація про те, що ПВК “Вагнер” офіційно зареєструвалася як юридична особа. Основним видом діяльності компанія назвала “консультування з питань управління”, натомість жодної згадки про бойові послуги не було.

“Наразі незрозуміло, якою мірою організація “Центр ПВК Вагнер” використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю “Вагнер”, – розповіли у розвідці.

А також додали, що приватні військові компанії (ПВК) все ще залишаються незаконними в Росії, пропри тривалі дискусії про реформування законодавства”.

За даними британської розвідки, власник ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

“Реєстрація продовжує надзвичайно швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин визнав, що заснував ПВК “Вагнер” лише у вересні 2022 року. У жовтні 2022 року вона відкрила глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі” – розповіли в Міноборони Великої Британії.