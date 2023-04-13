Про це повідомило Semafor.

Президент Microsoft заявив про таке під час саміту світової економіки.

Бред Сміт розповів, що нещодавно спеціалісти Microsoft виявили відповідні спроби. За його словами, росіяни використовують Discord “як місце для поширення інформації”.

Глава закликав зміцнювати кіберзахист за допомогою штучного інтелекту. Він послався на загрозу кампаній впливу з боку інших іноземних противників, таких як Китай та Іран.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat писали, що витік секретних документів Пентагону почався саме на Discord. Вони простежили, що документи з’явилися серед геймерів платформи Discord щонайменше за місяць до того, як про них дізналися широкі маси разом зі ЗМІ. Тоді у Discord відмовились коментувати інформацію про потенційно секретні документи на їхніх серверах.

Після витоку Міноборони США повідомило, що проводить перевірку та звернулось до Міністерства юстиції для офіційного розслідування.