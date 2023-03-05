У ПВК "Вагнер", головою котрої є соратник Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин, відкрили пункти набору у Ростові-на-Дону, Самарі, Тюмені на базі спортивних клубів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

ПВК створює новий канал вербування через перешкоди у наборі ув’язнених. Так, пункти набору “Вагнер” відкрилися у Ростові-на-Дону у спортивному клубі “Антарес”, у Самарі в будівлі спортивного товариства “Динамо” та у Тюмені у приміщеннях федерації боксу. Також підтверджують інформацію, що вербувальні пункти запрацювали на базі восьми спортивних клубів у Москві.

Раніше Пригожин підтвердив чутки, що ПВК почали співпрацювати зі спортивними клубами.

“У низці міст ми вже відкрили центри набору, що розташовані на базі спортивних клубів…Цим центрам ми повністю довіряємо, вони є нашими прихильниками”, – зазначив він.

В ISW вважають, що ПВК “Вагнер” створює новий канал вербування через перешкоди у наборі ув’язнених.

Зауважимо, 21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

Раніше стало відомо, що, попри те, що російська ПВК “Вагнер” докладає всіх зусиль на полі бою в Україні, але все більше доказів свідчать про те, що Кремль намагається стримати надмірний політичний вплив засновника групи, соратника Путіна Євгена Пригожина.

На початку лютого у британській розвідці зазначили, що останніми тижнями темпи вербування російських ув’язнених до ПВК “Вагнер” суттєво знизились. Основним фактором припинення цієї схеми може бути зростаюче протистояння між міноборони РФ та очільником приватної військової компанії Євгеном Пригожиним.

Згодом у британській розвідці припустили, що російське військове командування, ймовірно, позбавило очільника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння в межах зусиль з професіоналізації звичайних російських військових.

Довідка. ПВК “Вагнер” – незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії – на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК “Вагнер” початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном №243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК “Вагнер”, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК “Вагнер” не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.