За даними воєнної розвідки України, "вагнерівці" почали рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської Республіки РФ, більшість із яких засудили за політичними мотивами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

Відомо, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово, триває процес вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнера”.

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Як пишуть у ГУР, явище починає набувати масового характеру. У такий спосіб, з обох колоній було “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких засудили за сфабрикованими справами.

Крім того, зі співробітниками колоній наразі проводиться робота по запобіганню витоку інформації.

Раніше ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний заявив у середу, що Євген Пригожин, засновник приватної військової компанії Вагнера, відвідував його в’язницю, щоб вербувати там засуджених.

Також Пригожин вважає помилкою те, що російським опозиціонерам, котрі засуджують війну з Україною, дозволили виїхати з території РФ. На його переконання, з них “необхідно було сформувати штрафний батальйон”.