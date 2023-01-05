Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.
Відомо, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово, триває процес вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнера”.
Як пишуть у ГУР, явище починає набувати масового характеру. У такий спосіб, з обох колоній було “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких засудили за сфабрикованими справами.
Крім того, зі співробітниками колоній наразі проводиться робота по запобіганню витоку інформації.
Раніше ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний заявив у середу, що Євген Пригожин, засновник приватної військової компанії Вагнера, відвідував його в’язницю, щоб вербувати там засуджених.
Також Пригожин вважає помилкою те, що російським опозиціонерам, котрі засуджують війну з Україною, дозволили виїхати з території РФ. На його переконання, з них “необхідно було сформувати штрафний батальйон”.
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