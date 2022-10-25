До збройного формування ПВК "Вагнера" почали масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, які мають ВІЛ та гепатит C. Росіяни позначають хворих "бійців" браслетами на руках.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

“Вагнер” заохочує воювати в Україні тих, хто має тяжкі інфекційні захворювання. За даними розвідки, така практика вже набула масового характеру.

Понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом C було “мобілізовано” до “Вагнеру” з виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області. Командування ПВК змусило їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі у випаду гепатиту.

Серед інших мобілізованих і найманців зростає обурення, що вони змушені служити поруч з інфікованими. Крім того, російські лікарі системно відмовляються надавати медичну допомогу пораненим з такими захворюваннями.

В Україні вже були випадки, коли до полону потрапляли бойовики з ВІЛ та гепатитом. Вони підтверджують інформацію про масове “рекрутування” інфікованих в’язнів до “Вагнеру”.