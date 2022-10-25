Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
“Вагнер” заохочує воювати в Україні тих, хто має тяжкі інфекційні захворювання. За даними розвідки, така практика вже набула масового характеру.
Понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом C було “мобілізовано” до “Вагнеру” з виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області. Командування ПВК змусило їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі у випаду гепатиту.
Серед інших мобілізованих і найманців зростає обурення, що вони змушені служити поруч з інфікованими. Крім того, російські лікарі системно відмовляються надавати медичну допомогу пораненим з такими захворюваннями.
В Україні вже були випадки, коли до полону потрапляли бойовики з ВІЛ та гепатитом. Вони підтверджують інформацію про масове “рекрутування” інфікованих в’язнів до “Вагнеру”.
- У Москві триває так звана “часткова мобілізація”, хоча місцева влада й заявляла, що її вирішили достроково завершити. Натомість журналістам і ЗМІ заборонили писати про її проведення.
- У Великій Британії заявили, що російські військові втратили понад 25% свого парку російських військово-повітряних сил.
- Іранські безпілотники Shahed-136, які РФ використовує зокрема для атак на українські об’єкти критичної інфраструктури, частково заміняють високоточну зброю великої дальності.