Задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії групу найманців ПВК “Вагнера” звинуватили у звірствах в Африці.

Джерело: Sky news

Згідно з новим звітом про розслідування, група “Вагнера” несе відповідальність за низку військових злочинів проти людства в Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Вашингтонська антикорупційна організація The Sentry виявила, що група найманців Євгена Пригожина “відпрацьовувала кошмарний план захоплення держави” в ЦАР, щоб дати їй змогу грабувати національні ресурси країни, зокрема золото та діаманти.

Повідомляється, що протягом останніх п’яти років солдати проходили навчання “Вагнера”, яке включало “ультранасильницькі” методи тортур і вбивств, зокрема те, як відрізати пальці та ноги, душити, заливати пальним і спалювати людей живцем.

У тісній співпраці з президентом ЦАР Фостеном-Аршанжем Туадерою група “Вагнера” має значний контроль над політичним і військовим керівництвом країни, а також величезний вплив на її економіку.

Член президентської гвардії, розповідаючи про підготовку, яку він пройшов, сказав: “Це був російський інструктор, який проводив підготовку до допитів, агресивних прийомів, тортур та насильства”.

Відповідно до звіту, навчання може тривати від одного до шести місяців і включає володіння вогнепальною зброєю, рукопашний бій, шпигунство, допити та прийоми тортур.