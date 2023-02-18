З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила понад 30 тисяч бойовиків убитими та пораненими.

Про це інформує CNN.

За оцінками уряду США, втрати ПВК “Вагнер” в Україні складають понад 30 тисяч бійців, зокрема 9 тисяч з них – убитими.

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, близько половини з цих 9 тисяч були вбиті з середини грудня 2022 року. А близько 90% від убитих бойовиків ПВК “Вагнер”, — були завербовані з російських в’язниць.

Джон Кірбі зазначив, що ПВК “Вагнер” значною мірою поповнювали свою чисельність бойовиків в’язнями, і, ймовірно, планую продовжувати це робити — попри заяву власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що він більше не вербуватиме людей із в’язниць.

“Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх у буквальному сенсі в м’ясорубку тут, нелюдськими способами, не замислюючись. Він (Пригожин – ред.) щойно забрав людей із в’язниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного командування, просто кидає їх у бій”, — сказав Кірбі.

А також додав, що нещодавно ПВК “Вагнер” зазнала великих втрат у важких боях за українське місто Бахмут Донецької області. За словами Джона Кірбі, Росія досягла “поступових успіхів” у Бахмуті та його околицях, але поки важко передбачити, чи зможуть російські війська прорватися.

Крім того, Кірбі зауважив, що навіть якщо вони це зроблять, місто не має “справжньої стратегічної цінності”, тому США вважають, що Україна збереже свої міцні оборонні лінії по всьому Донбасу.