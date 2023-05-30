Згідно з ексклюзивним дослідженням, російська воєнізована група "Вагнер" використовувала Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів на бойові дії, зокрема у війні РФ проти України.

Джерело: POLITICO

Згідно з даними британської дослідницької групи Logically, оголошення про вербування у групу “Вагнер”, що має найманців у кількох країнах, набрали майже 120 000 переглядів на двох платформах соціальних мереж за минулі десять місяців.

Близько 60 публікацій кількома мовами, включаючи французьку, в’єтнамську та іспанську, містили деталі посад, які нібито доступні у “Вагнер”. Вони також включали контактні телефони, акаунти в Telegram та рекламували щомісячну зарплату у 240 000 рублів (2800 євро) з пільгами, зокрема й медичним обслуговуванням.

Хоча дослідники не можуть з цілковитою впевненістю приписати повідомлення ПВК, у публікаціях є слід групи та її прихильників.

“Ми лише знаємо, що тут використовується та сама мова, що й у раніше перевірених облікових записах “Вагнер” у Telegram або VK”, — зазначив Кайл Волтер, керівник відділу досліджень Logically.

Наскільки успішними були кампанії з вербування, незрозуміло. Проте підбурювання до насильства та пропаганда російських нападів на Україну майже напевно є порушенням окремих умов використання Facebook і Twitter, які забороняють такі матеріали.

Окремий аналіз західного урядовця, який поділився результатами з POLITICO, підтвердив, що принаймні два номери телефонів, зазначені у публікаціях в соціальних мережах, були безпосередньо пов’язані або з групою “Вагнер”, або з російською розвідкою.

Група “Вагнер” та кілька її лідерів потрапили під санкції США та ЄС, а деякі країни вжили подальших заходів для обмеження її діяльності.