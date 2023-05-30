Джерело: POLITICO
Згідно з даними британської дослідницької групи Logically, оголошення про вербування у групу “Вагнер”, що має найманців у кількох країнах, набрали майже 120 000 переглядів на двох платформах соціальних мереж за минулі десять місяців.
Близько 60 публікацій кількома мовами, включаючи французьку, в’єтнамську та іспанську, містили деталі посад, які нібито доступні у “Вагнер”. Вони також включали контактні телефони, акаунти в Telegram та рекламували щомісячну зарплату у 240 000 рублів (2800 євро) з пільгами, зокрема й медичним обслуговуванням.
Хоча дослідники не можуть з цілковитою впевненістю приписати повідомлення ПВК, у публікаціях є слід групи та її прихильників.
“Ми лише знаємо, що тут використовується та сама мова, що й у раніше перевірених облікових записах “Вагнер” у Telegram або VK”, — зазначив Кайл Волтер, керівник відділу досліджень Logically.
Наскільки успішними були кампанії з вербування, незрозуміло. Проте підбурювання до насильства та пропаганда російських нападів на Україну майже напевно є порушенням окремих умов використання Facebook і Twitter, які забороняють такі матеріали.
Окремий аналіз західного урядовця, який поділився результатами з POLITICO, підтвердив, що принаймні два номери телефонів, зазначені у публікаціях в соціальних мережах, були безпосередньо пов’язані або з групою “Вагнер”, або з російською розвідкою.
Група “Вагнер” та кілька її лідерів потрапили під санкції США та ЄС, а деякі країни вжили подальших заходів для обмеження її діяльності.
14 березня Литовський Сейм одностайно ухвалив резолюцію, якою визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.
Окрім цього, за даними ЗМІ, міністерство внутрішніх справ Великої Британії працює над тим, аби визнати російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.
Наприкінці січня міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.
У травні французькі законодавці проголосували за визнання “Вагнер” терористичною організацією.
Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.
- Глава приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин звинуватив у державній зраді російських “управлінців”.
- У 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” закликав грецьких парламентарів визнати російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.
- Радник Державного департаменту США Дерек Шоллет висловив серйозну стурбованість діяльністю російської приватної військової компанії “Вагнера” та її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.