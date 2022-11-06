Приватна військова компанія "Вагнер" заявила про створення центрів "підготовки та управління народним ополченням". ПВК, який керує Євген Пригожин, засновує їх у Курській і Бєлгородській областях, що межують з Україною.

Про це пише російська “Новая газета”.

За словами засновника і глави “ПВК Вагнера” Пригожина, “ополчення” має складатися з жителів цих областей. Він вважає, що необхідно залучати до забезпечення формувань місцевий бізнес.

Пригожин буде сам фінансувати “центри підготовки”.

“Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 — статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві”, — сказав Пригожин.

Також він запропонував нагороджувати підприємства, які надаватимуть добровольців.

“В окопах усі мають стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонене в населених пунктах і поза лінією оборони”, — вважає Пригожин.