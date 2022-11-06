Про це пише російська “Новая газета”.
За словами засновника і глави “ПВК Вагнера” Пригожина, “ополчення” має складатися з жителів цих областей. Він вважає, що необхідно залучати до забезпечення формувань місцевий бізнес.
Пригожин буде сам фінансувати “центри підготовки”.
“Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 — статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві”, — сказав Пригожин.
Також він запропонував нагороджувати підприємства, які надаватимуть добровольців.
“В окопах усі мають стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонене в населених пунктах і поза лінією оборони”, — вважає Пригожин.
- Британські розвідники зауважили, що Євген Пригожин більше заперечує свого зв’язку з ПВК “Вагнер” і, ймовірно, намагається підвищити свій авторитет “у напруженій російській системі національної безпеки”.
- ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина шукає найманців для формування та/або доукомплектування підрозділів, які можуть вести бойові дії у повітрі.
- Євген Пригожин, засновник і глава “ПВК Вагнера”, розкритикував російське військове керівництво у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Критика стосувалася провалів у війні в Україні.